Laura Tenoudji, un soutien de taille pour Christian Estrosi : "Aurais-je tenu sans elle ?"

Voilà maintenant plusieurs années que Laura Tenoudji et Christian Estrosi forment un couple uni malgré leurs emplois du temps très chargés. En tant que maire de la ville de Nice, le politique passe le plus clair de son temps dans le Sud de la France tandis que sa femme travaille à Paris pour Télématin. Ainsi, ils ont adopté un quotidien quelque peu particulier. "Je vis la semaine à Paris et le week-end à Nice et j'essaye de faire tomber les clichés qui existent dans les deux sens", a confié Laura Tenoudji lors d'une interview pour Gala parue ce 29 juillet 2021.

Une relation à distance donc qui est loin de fragiliser le couple, bien au contraire. Lors de cet entretien, Christian Estrosi a également pris la parole pour souligner les traits de caractères de son épouse qui lui plaisent le plus. "J'aime sa spontanéité, sa bonne humeur, son dévouement naturel", a-t-il listé. Sans oublier d'évoquer à quel point elle représente une épaule sur laquelle se reposer, comme lors des attentats de Nice en juillet 2016. "Sa présence à chaque instant à mes côtés, pendant les jours qui ont suivi, m'a permis de surmonter cette épreuve, qui reste la plus grande que j'ai eue à traverser avec mes concitoyens. J'avais le devoir de ne pas flancher. Mes cicatrices n'en sont pas moins profondes. Aurais-je tenu sans elle ?", s'interroge le maire auprès de nos confrères.

C'est cette année-là, malgré tout, que Laura Tenoudji et Christian Estrosi se sont dit "oui" à Nice. "Ce fut la suite logique de notre amour, avec une belle cérémonie oecuménique célébrée à Nice par un prêtre et un rabbin dans le respect de nos traditions respectives", s'est souvenue la chroniqueuse.

Depuis, ils forment une belle et grande famille recomposée. En 2017, Laura Tenoudji a donné naissance à leur fille Bianca. Elle est également maman d'un jeune garçon de 12 ans, Milan, né de sa relation avec Michael Tapiro, et belle-maman des deux grandes filles de Christian Estrosi, Laetitia (36 ans) et Laura (33 ans). "Nous avons fait de notre famille notre priorité. Elle est notre force", assure le politique. Et pour Laura Tenoudji d'ajouter : "Christian est un papa cool, pas vraiment sévère." La future ex-collègue de Laurent Bignolas a également partagé sa vision de la parentalité pour conclure sur le sujet : "J'essaye toujours de garder en tête que nos enfants ne nous appartiennent pas et que nous devons juste leur donner les armes pour qu'ils apprennent à se défendre seuls."