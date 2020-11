Laura Tenoudji dévoile des photos inédites de son mariage avec Christian Estrosi

L'année 2020 est rude pour tout le monde. Elle est particulièrement chargée en émotions pour Christian Estrosi et Laura Tenoudji, qui assistent côte à côte à toutes les catastrophes possibles et imaginables semaine après semaine. Heureusement, une nouvelle vient ajouter un peu de baume à leurs coeurs éprouvés. Le jeudi 12 novembre, le couple célébrait un anniversaire de mariage... et pas n'importe lequel : les noces de cire, l'occasion parfaite pour allumer un cierge. "YES ! 4 ans, écrit l'épouse sur son compte Instagram. L'amour et l'amitié : indispensables pour avancer et traverser les épreuves de la vie."

Et puisqu'il s'agit de redonner le sourire au plus grand nombre, Laura Tenoudji a fait preuve d'une belle générosité. Elle a partagé quelques photographies inédites de son mariage sur les réseaux sociaux, sur lesquelles on l'aperçoit en robe blanche dans l'église, entourée d'amis et en plein préparatifs. Mariée à Christian Estrosi depuis 2016, elle a donné naissance à leur fille, Bianca, il y a trois ans. Elle est également maman d'un garçon de 11 ans, né de sa relation avec Michael Tapiro, et belle-maman de deux grandes aînées de 35 et 32 ans, Laetitia et Laura. Largement de quoi s'entourer d'amour pour affronter cette vilaine année.