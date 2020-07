Christian Estrosi, tendre papa : complicité et détente avec Bianca

Christian Estrosi n'est pas là pour chômer. En poste depuis trois ans, il a été réelu avec près de 60% des suffrages le 3 juillet 2020. C'est pourtant éprouvé qu'il s'était présenté, faisant partie des survivants du coronavirus. Son épouse, Laura Tenoudji, et lui-même avaient été victimes de la crise sanitaire, épreuve douloureuse qu'il évoquait en mars dernier. "C'est un poison. J'ai été cassé à plat, en mille morceaux, confiait-il au Figaro. Toute la journée, vous passez d'une sensation à une autre. Pendant plusieurs heures, vous avez des courbatures partout dans le dos dans le ventre dans la nuque. Ensuite, ça passe et, d'un coup, vous avez de la fièvre. Quand elle passe, vous vous mettez à tousser à ne plus arriver à respirer entre deux quintes ni à reprendre votre souffle. Ensuite, vous n'arrivez plus à marcher. Vous êtes à plat totalement."

Chrstian Estrosi, papa de trois enfants

A 65 ans, Christian Estrosi redécouvre les joies de la paternité. Avec Laura Tenoudji, à qui il est marié depuis 2016, il a accueilli la petite Bianca il y a bientôt trois ans, le 5 août 2017. De sa précédente relation avec Dominique Sassone, il avait déjà eu deux aînées de 35 et 32 ans, Laetitia et Laura. Elles sont donc deux, désormais, dans la famille !