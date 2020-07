Laura Tenoudji et Christian Estrosi: Baiser passionné dans Nice après l'élection

Christian Estrosi, maire de Nice et sa femme Laura Tenoudji Estrosi - Premier conseil municipal de la nouvelle mandature et l'élection du Maire de Nice, Christian Estrosi et de ses adjoints, le 3 juillet 2020. Autour du maire, on trouve comme nouveau conseiller municipal qui sera en charge de la condition animale, le journaliste et chroniqueur télé, Henry-Jean Servat. Après ce premier conseil, l'ensemble des élus s'est rendu au monument aux morts déposer une gerbe comme le veut la tradition. Durant sa ré-élection Christian Estrosi a pu compter sur le soutient de sa femme Laura Tenoudji Estrosi installée juste derrière lui dans la salle du conseil à la mairie de Nice. © Bruno Bebert / Bestimage 03/07/2020 - Nice