Laura Tenoudji : Moment de complicité avec sa fille Bianca dans son bain

Le confinement, c'est aussi l'occasion pour tous les parents de passer plus de temps avec leurs enfants. Laura Tenoudji l'a bien compris et semble chérir chaque instant avec sa petite Bianca, suivant ses pires folies. Sur une photo publiée le mercredi 15 avril 2020 sur Instagram, on voit la petite fille de 2 ans jouer en maillot de bain dans une baignoire avec une marée de poupées.

Un bain pas tout à fait comme les autres. "Prendre son bain en maillot de bain ? Et pourquoi pas", légende l'épouse de Christian Estrosi. De quoi émerveiller les fans de Laura Tenoudji, qui semblent être tombés sous le charme de la petite Bianca. Lundi, la mère de famille avait même filmé la petite dans le jardin, partie à la chasse aux oeufs avec son demi-frère Milan. "Je réussis à faire travailler mon fils qui est en CM2, à être pédagogue. Ce confinement est un vrai moment de test avec sa famille", avait-elle confié à Gala le 24 mars dernier.