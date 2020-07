Christian Estrosi et Laura Tenoudji : Couple uni pour des hommages émouvants

Le 14 juillet, jour de la fête nationale, est une date particulière pour la France. Pour Christian Estrosi, maire de Nice, et pour les habitants de sa ville, c'est aussi celle du terrible attentat du 14 juillet 2016 qui avait causé la mort de 86 personnes. L'homme politique et son épouse Laura Tenoudji ont bien sûr commémoré les deux événements. La sobriété était au rendez-vous.

C'est en costume sombre que Christian Estrosi a été aperçu esplanade Jacques-Cotta pour assister au défilé militaire de Nice. Comme toutes les personnes présentes, il portait un masque. Après avoir relevé que les gestes barrières n'avaient pas été respectés samedi 11 juillet lors du concert de The Avener, l'homme politique a rendu le port du masque obligatoire dans les événements organisés par la ville. Laura Tenoudji était bien sûr à ses côtés. Chic et élégante en robe blanche elle avait fait preuve d'originalité en préférant un accessoire coloré au traditionnel masque chirurgical. Aux côtés du couple se tenaient "celles et ceux qui sont mobilisés depuis le début de la crise Covid-19. Parmi eux, le CHU de Nice officiel, une caissière, des techniciens de laboratoire et des agents de la Ville de Nice venant des EHPAD, de la propreté, de la logistique ou encore de la cuisine centrale", a fait savoir Christian Estosi sur son comte Facebook. Lors de l'événement, il a en outre remis aux agents de la police nationale des Alpes-Maritimes F. Jean, C. Monnier, C. Chronis et G. Dahan la Médaille pour acte de courage et de dévouement, décernée pour leurs actions héroïques au cours des graves intempéries de 2019.

Le même jour, les parents de Bianca (2 ans) ont bien évidemment rendu hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet 2016, qui avait eu lieu dans les jardins du musée Masséna. "Au vu de la crise sanitaire que nous traversons actuellement, des échanges internationaux compliqués qui rendraient le déplacement des familles de victimes étrangères difficile, et à la demande des associations de victimes, nous avons opté pour un 14 juillet sobre, dans l'intimité des familles. Nous avons également souhaité que les Niçois puissent être associés à cet hommage, c'est pourquoi des roses seront mises à disposition par la ville devant le mémorial dans le jardin de la villa Masséna", avait expliqué Christian Estrosi un peu plus tôt. Cette fois, Laura Tenoudji avait opté pour une robe bleue resserrée à taille et accessoirisée d'une broche.

Toujours en hommage aux victimes de l'attentat, la ville de Nice a projeté le soir venu 86 faisceaux qui se rejoignaient dans le ciel. Ils sont restés allumés jusqu'à 1h du matin.