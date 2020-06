Christian Estrosi fête sa réélection à Nice avec Laura Tenoudji et leur fille

Une fois sa réélection annoncée, Christian Estrosi l'a savourée en famille devant la mairie de Nice. Accompagné de son épouse et de leur fille de 2 ans et demi, l'adorable petite Bianca, le candidat Les Républicains a revendiqué sa victoire. "Au terme de ce second tour, il me revient de proclamer les résultats quasi définitifs (...). La liste que j'avais l'honneur de conduire arrive largement en tête avec 59,3%" des suffrages exprimés", a-t-il annoncé sur le parvis de la mairie. Christian Estrosi s'est félicité du succès d'une stratégie de "rassemblement" et a évoqué les obstacles qui se sont dressés sur sa route, notamment l'épreuve pour sa ville de l'attentat du 14 juillet 2016 et le risque jusqu'à l'automne 2019 d'un duel fratricide avec son ancien bras droit, le député LR Éric Ciotti.

"Par rapport aux tentatives de division parfois de ma propre famille politique, j'ai choisi de ne jamais répondre (...) pour retrouver le moment venu la voie de la concorde. (...) Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour que tous se retrouvent", a-t-il ajouté. Christian Estrosi a remis au centre de son action des prochains mois sa proposition choc de raser le palais des expositions Acropolis et le Théâtre national de Nice (TNN) pour faire une "forêt urbaine" à la place, et la création d'un nouvel hôtel de police rassemblant sous un même toit polices municipale et nationale. "Nous allons continuer à végétaliser la ville", a-t-il promis.

Ce mandat de maire est le troisième pour Christian Estrosi, qui a occupé cette fonction pour la première fois de 2008 à 2016.