Attentat de Nice : Christian Estrosi et Laura Tenoudji unis et émus sur le lieu du drame

Tous les deux sont des amoureux de la ville de Nice et c'est ensemble que Christian Estrosi et sa femme Laura Tenoudji ont tenu à vivre ce moment de recueillement et d'hommage.

Vendredi 30 octobre 2020, le maire de Nice et la journaliste se sont rendus sur le parvis de la basilique Notre Dame de l'Assomption, où s'est déroulé, la veille, un terrible attentat qui a coûté la vie à trois personnes.

Parmi les victimes figurent Vincent Loquès, le sacristain de la basilique, un quinquagénaire père de deux filles, divorcé et remarié. Il devait fêter ses 55 ans ce vendredi. Très bricoleur, après avoir travaillé dans le bâtiment, c'est lui qui comme tous les ans devait monter la crèche de Noël. Simone Barreto Silva, la seconde victime, une Brésilienne célibataire de 44 ans, mère de trois enfants, vivait depuis quelques années à Nice, dans le quartier populaire de Gambetta. Ancienne danseuse de samba, elle rêvait d'ouvrir son restaurant, après avoir suivi une formation. Le nom de la troisième victime, une femme de 60 ans, n'a pas été révélé, mais les enquêteurs savent qu'il s'agit d'une dame mariée, mère d'enfants aujourd'hui adultes, qui fréquentait régulièrement la paroisse de Notre-Dame de l'Assomption.