Attaque de Nice - Laura Tenoudji émue, réagit : "Ne surtout jamais rien lâcher !!!"

La France est désormais en "urgence attentat" suite au déclenchement du plan vigipirate porté à son plus haut niveau, selon l'annonce faite par le Premier ministre Jean Castex devant l'Assemblée nationale, ce 29 octobre. Une décision qui fait suite à trois attaques contre notre pays, sur son sol ou à l'étranger. A Nice, un homme armé d'un couteau a fait trois morts avant d'être immobilisé. L'émotion est vive et les réactions nombreuses.

Sur Instagram, la journaliste et chroniqueuse télé Laura Tenoudji a pris la parole suite à ce drame. "Ne surtout jamais rien lâcher !!! Agir !!! Enfin ! Cesser de s'abriter derrière des principes de précaution, au risque de se perdre définitivement. Pensées à ma ville #Nice et à tous les niçois qui se montrent encore une fois courageux et dignes. Bravo à la police municipale pour son sang froid et son efficacité. Merci de nous protéger du mieux que vous puissiez. Il est indispensable de continuer à pouvoir s'exprimer LIBREMENT", a-t-elle commenté. Son époux Christian Estrosi, maire de Nice, a pris beaucoup moins de pincettes pour dire le fond de sa pensée. "Trop c'est trop, il est temps maintenant que la France s'exonère des lois de la paix pour anéantir définitivement l'islamo-fascisme de notre territoire", a-t-il déclaré, rapporte l'AFP.

Nice est endeuillée par l'attaque au couteau qui a fait trois morts à la basilique Notre-Dame de l'Assomption, dont son sacristain et deux fidèles venues prier selon des sources policières. L'une a été égorgée et l'autre s'est enfuie avant de succomber à ses blessures dans un bar en face de la basilique. Quant à l'agresseur, âgé de 25 ans et qui a affirmé s'appeler Brahim, il a été blessé lors de son interpellation et a été hospitalisé. Nice a déjà été meurtrie par un attentat jihadiste en 2016. Le président de la République Emmanuel Macron s'est rendu sur place.

Ce 29 octobre, une attaque a aussi eu lieu à Avignon et un homme a été abattu par la police alors qu'il menaçait des gens dans la rue avec une arme de poing. Pour l'heure, la piste terroriste n'est cependant pas encore évoquée. A Jeddah (ouest de l'Arabie saoudite), un Saoudien a été arrêté après avoir blessé avec un couteau un vigile - hospitalisé mais dont les jours ne sont pas en danger - du consulat français. Enfin, à Sartrouville, un homme possiblement armé d'un couteau a aussi été arrêté non loin de l'église Saint-Martin voulant faire "comme à Nice", rapporte Le Parisien.