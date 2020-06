Laura Tenoudji : Pourquoi elle n'affiche plus Christian Estrosi sur Instagram

Presque quotidiennement, Laura Tenoudji partage des photos de sa vie avec 50 000 personnes. Cela implique beaucoup de clichés de son adorable petite Bianca (bientôt 3 ans), mais aussi de son mari, Christian Estrosi. Cependant, pendant les prochaines semaines, la chroniqueuse de Télé-Matin (France 2) ne pourra plus partager d'image de son mari, afin de ne pas interférer avec le prochain scrutin électoral.

En effet, Christian Estrosi est candidat (LR) à la mairie de Nice, ville qu'il chérit depuis de nombreuses années. Laura Tenoudji doit donc s'abstenir de donner du temps de parole à son époux via les réseaux sociaux, et ce, jusqu'au 28 juin prochain. "J'en profite, à partir de demain, je n'ai plus le droit de vous montrer mon mari, je vais en abuser un peu aujourd'hui", avait-elle déclaré dans une story Instagram publiée le dimanche 31 mai 2020.