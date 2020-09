Laura Tenoudji radieuse avec Christian Estrosi, au mariage de son frère Warren

Le 5 septembre était un jour très spécial dans la famille Tenoudji. Laura a eu le bonheur de participer au mariage de son petit frère Warren avec Pauline Vigneron.

Au comble du bonheur, la chroniqueuse de Télématin (France 2) a enchaîné les selfies pendant la cérémonie et a proposé de nombreux clichés aux milliers d'abonnés qui la suivent sur Instagram. Enfants d'honneur, images de la cérémonie, des invités mais aussi (et surtout) de son cher et tendre époux Christian Estrosi, Laura a posté de nombreuses photographies de cette très belle union également placée sous le signe du mariage des religions (son frère étant de confession juive tandis que sa belle-soeur est catholique). En légende, celle qu'on surnomme Laura du Web a écrit : "Vive les mariés ! Félicitations ! Fière de mon frère Warren Tenoudji et de ma belle soeur Pauline Vigneron. Quand les religions s'unissent. Preuve d'amour et de tolérance."