Laura Tenoudji fête les 3 ans de Bianca : tendre photo avec Christian Estrosi

Laura Tenoudji a semble-t-il hâte de fêter l'anniversaire de Bianca. Mardi 4 août 2020, la chroniqueuse de Télématin (France 2) a souhaité mettre une fois de plus sa fille à l'honneur pour ses 3 ans qu'elle ne célébrera en réalité que demain.

La vie a apporté à Laura Tenoudji son deuxième plus beau cadeau il y a bientôt trois ans. Après avoir donné naissance à Milan il y a onze ans (né de sa relation passée avec Michael Tapiro, directeur d'une école dans le marketing sportif et frère de Frank Tapiro), la charmante blonde de 44 ans est devenue maman pour la deuxième fois d'une petite Bianca le 5 août 2017. Impossible pour la star du PAF de ne pas célébrer cet événement comme il se doit.

Avant que Bianca ne souffle ses bougies, Laura Tenoudji a souhaité lui faire une fois de plus honneur sur Instagram en postant un diaporama photos. Sur le premier cliché, on peut découvrir la maman en train de fixer l'objectif, tout sourire. A ses côtés, sa merveille - qui était vêtue d'un short en jean, d'un haut à motifs et d'un chapeau - regarde le sol. Sur le deuxième, mère et fille sont assorties au niveau des vêtements et se font un gros câlin. Le troisième a visiblement été pris lors d'une sortie en mer. Bianca porte un gilet de sauvetage et est confortablement assise pendant que son frère Milan l'embrasse tendrement sur la joue. Enfin, on a pu voir une photo de la fillette, enchantée d'être sur les épaules de son papa Christian Estrosi. Autant de souvenirs qui la rendent heureuse, la veille de l'anniversaire de son enfant. "Et dans la famille des lions je demande la fille : Happy birthday ma Bianca, 3 ans", a-t-elle écrit en légende de sa publication.

Attendris, ses abonnés n'ont pas manqué de souhaiter un excellent anniversaire à Bianca.