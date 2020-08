Laura Tenoudji : Danse enflammée avec son fils Milan, qui fête ses 11 ans

C'est un grand jour pour le fils de Laura Tenoudji. Milan (fruit de son amour avec Michael Tapiro) fête ses 11 ans ! La chroniqueuse de Télématin en a profité pour publier une photographie de son fils le 2 août 2020, jour de son anniversaire, tout en dissimulant toujours habilement son visage. Sur ce cliché, on découvre l'ancienne acolyte de William Leymergie en robe blanche (sûrement le jour de son mariage avec Christian Estrosi, célébré en 2016). Maman poule, Laura y regarde son fils avec amour, bienveillance et tendresse. Habillé en blanc comme sa maman, le cliché dévoile également les jolies boucles brunes du petit garçon. Probablement en train de danser, Milan tient tendrement (et fermement) les mains de sa maman. En légende de cette publication, Laura écrit : "Bon anniversaire mon Milan d'amour. 11 ans déjà... Vive les lions."

Déjà liké par des milliers de followers, le cliché a attendri les fans de celle qu'on surnomme "Laura du Web". Parmi les commentaires, on peut notamment lire celui de la tante du petit garçon, Alexandra Feingold Tapiro, qui écrit : "Happy you mon neveu d'amour qui me fait tourner la tête par sa beauté sa gentillesse son intelligence et sa générosité. Je t'aime fort."