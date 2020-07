Laura Tenoudji : Première leçon de natation pour sa fille Bianca

Habituée à enchaîner les allers et retours entre Nice et Paris, Laura Tenoudji profite au maximum de la Côte d'Azur. La journaliste de 44 ans allie vie professionnelle et vie familiale dans la région gérée par son mari, Christian Estrosi.

Le 22 juillet 2020, la spécialiste du web de Télématin s'est dévoilée en famille dans ses stories Instagram. Parce que l'eau fait partie du quotidien de sa fille Bianca, 2 ans et demi, Laura Tenoudji a entrepris de lui apprendre à nager. Pour ce faire, elle a choisi de faire appel à un professionnel qui donne ainsi des cours à la fillette. Fière de cette nouvelle étape franchie par Bianca, Laura Tenoudji a choisi de la partager avec les milliers d'abonnés qui la suivent.

Elle s'est photographiée devant un petit bassin en extérieur, prenant au passage une bonne dose de soleil, tandis que Bianca et son maître-nageur se trouvaient en arrière-plan et en pleine séance. "Première leçon de natation. Ma fille est une sirène", a-t-elle commenté sur cette photo.

Le quotidien de Bianca est aussi fait de sable avec les belles plages de Nice, et elle peut compter sur son papa pour l'aider à faire des châteaux. À la mi-juillet, Laura Tenoudji avait publié une adorable photo de Christian Estrosi à la plage avec leur fille. "Vive les châteaux de sable", avait commenté la journaliste, sous le charme de ce bel instant père-fille.