Attentat de Nice : Les visages des trois victimes partagés par Christian Estrosi, encore sous le choc

Nice tente de panser ses nouvelles blessures. Jeudi 29 octobre 2020, alors que la ville de la Côte d'Azur dirigée par Christian Estrosi se réveillait à peine, trois personnes ont perdu la vie dans une attaque terroriste survenue au sein de la basilique Notre Dame de l'Assomption.

Deux jours après le terrible drame, Christian Estrosi a une nouvelle fois tenu à honorer la mémoire des trois victimes, dont il a choisi de dévoiler les visages sur ses réseaux sociaux. "Nadine, Vincent, Simone. Tous les 3 victimes de la barbarie islamiste le 29 octobre dernier dans notre Basilique Notre-Dame. Nice, la France et les catholiques pris pour cibles par l'islamo fascisme. Pensées pour leur famille et leurs proches", a écrit le maire de Nice en légende de ces images.

Le mari de Laura Tenoudji est encore sous le choc de cette nouvelle tuerie, quatre ans et demi après le terrible attentat du 14 juillet 2016 qui avait coûté la vie à 86 personnes. Malgré la vive émotion suscitée par la mort injuste de Nadine, Vincent et Simone, Christian Estrosi reste fort pour les habitants de la ville dont il est fière et qu'il aime tant. Il s'est adressé aux Niçoises et aux Niçois dans une vidéo, honorant une nouvelle fois la mémoire des trois victimes.