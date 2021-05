Christian Estrosi : Assorti à sa fille Bianca pour une baignade en famille avec Laura Tenoudji

Le week-end, Christian Estrosi enlève son costume cravate pour mettre celui de père de famille. Le dimanche 9 mai 2021, le maire de Nice a profité d'une accalmie pour passer du temps avec sa fille Bianca (3 ans). Au programme : baignade dominicale en famille. Père, mère et fille portaient des maillot de bain assortis, du même motif, comme l'a montré Laura Tenoudji depuis son compte Instagram.

En story, Laura du Web a publié une photo de l'élu niçois et de sa fille, de dos, au bord de la piscine. "Father and daughter", écrit-elle dans un anglais parfait. Laura Tenoudji mentionne au passage Gili's Swimwear, une marque française de maillots de bain assortis pour toute la famille, également prisée d'une certaine Sylvie Tellier. Christian Estrosi et sa famille portent tous le modèle La Baule, proposés sur le site pour des prix allant de 55 euros à 110 euros.