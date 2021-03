Laura Tenoudji : Cheveux au vent avec Christian Estrosi sur la Promenade des Anglais

Laura Tenoudji s'est investie pour la Journée internationale des droits des femmes ! Elle est la marraine d'une exposition de portraits de femmes et en a célébré le vernissage ce lundi 8 mars 2021. L'animatrice télé a évidemment reçu le soutien de son mari, le maire de Nice, Christian Estrosi.

C'est sur la Promenade des Anglais que les clichés de Sylvie Galmot sont exposés. Lundi, la photographe a profité d'un après-midi ensoleillé pour inaugurer son exposition baptisée Libres et Égales. Laura Tenoudji en est la marraine et a découvert avec les autres personnes présentes 28 portraits de femmes, 11 Niçoises engagées localement pour les droits des femmes et 17 Parisiennes. Leurs photos avaient été présentées en mars dernier sur les grilles de la Cour d'appel à Paris.

Ainsi, Laura Tenoudji et son mari Christian Estrosi, ont célébré la Journée internationale des droits des femmes, créée par l'ONU en 1977 et reconnue en France depuis 1982. Sur Twitter, le maire de Nice a rappelé l'engagement de sa ville, qui sera le théâtre d'autres expositions et de conférences autour des droits des femmes tout au long de la semaine.

Christian Estrosi s'est aussi félicité de la mise en place "de nombreuses actions en faveur des droits des femmes comme l'adoption de la Charte européenne pour l'égalité femmes-hommes, la création d'une Délégation aux Droits des femmes et à la Parité ou l'adoption du Plan d'actions pour l'égalité femmes-hommes".