Laura Tenoudji et Christian Estrosi : Le bonheur à la montagne, avec Bianca et Milan

Pour les Estrosi, Noël sera enneigé ou ne sera pas. Laura Tenoudji et Christian Estrosi ont choisi de passer les fêtes de fin d'année à la montagne, là où neige, nature et grands espaces se rencontrent. Avec une épaisse poudreuse pour glisser sur une luge où bâtir un vrai bonhomme de neige, Bianca (3 ans) a de quoi s'amuser. "Revoir la neige et avoir l'impression de voyager au bout du monde", a légendé la chroniqueuse de Télématin (France 2), en partageant une photo de sa petite famille dans la neige, sur Instagram.

Christian Estrosi, en bon maire de Nice, connait les plus beaux recoins de sa région. Ainsi, à seulement quelques dizaines de minutes de voiture, on arrive à la Vésubie et ses stations de ski, depuis lesquelles on peut parfois voir la mer. "Parenthèse familiale dans les montagnes niçoise", a sobrement indiqué l'élu sur les réseaux sociaux, sans préciser son emplacement exact.

Accompagnée de Bianca et de Milan (11 ans), issu d'une précédente relation, Laura Tenoudji a été la spectatrice d'une bataille joyeuse de boules de neige, comme elle l'a montré dans sa story Instagram.