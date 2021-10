Christian Estrosi : "Ma dernière fille s'appelle Bianca... C'est une Française de second rang ?"

Le maire de Nice, Christian Estrosi, était l'invité de l'émission Bourdin Direct sur RMC ce 6 octobre 2021. Il a déclaré qu'il apportera son soutien à Emmanuel Macron : "S'il est candidat" à l'élection présidentielle, car il "incarne le mieux" la filiation de la droite et du centre. "Si Macron est candidat je le soutiendrai sans la moindre ambiguïté", a déclaré l'homme politique qui a quitté Les Républicains en mai dernier et qui se désole de ce qu'est devenu son ancien parti. Au cours de l'entretien, il a également fait part de son opinion, ferme, sur le "presque candidat" Eric Zemmour et du danger qu'il représente, en prenant l'exemple de sa propre famille.

"Je vais être très clair sur ce sujet. Moi je suis attaché au droit du sol, au droit d'asile. Je suis attaché au droit des parents de prénommer leur enfant comme ils veulent. Ma dernière fille s'appelle Bianca, mes petites-filles s'appellent Nora et Zelda. Est-ce que ce sont des Françaises de second rang ? Est-ce que je suis un moins bon Français que monsieur Zemmour ? Parce qu'aujourd'hui mes enfants se prénomment ainsi ?", explique Christian Estrosi au micro de Jean-Jacques Bourdin.