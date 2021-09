Laura Tenoudji, athlète courageuse avec son mari Christian Estrosi et son frère Brice

C'est une rentrée sportive qui attendait Laura Tenoudji et Christian Estrosi ! Le week-end dernier, le couple a participé à la course Ironman. Course à pied, nage et vélo : l'animatrice télé de 45 ans et son mari maire de Nice ont relevé le challenge !

Dimanche 12 septembre 2021, Laura Tenoudji et Christian Estrosi ont retrouvé les participants de l'Ironman 70.3 2021. Ils ont participé au triathlon en équipe, avec Joël Migliore, et s'étaient répartis les disciplines ; Laura a pris l'épreuve de la nage, Christian Estrosi s'est occupé de la course à pied et Joel Migliore a pédalé.

Le couple et leur ami ont relevé le défi au profit de l'Institut Raphaël, un centre médical créé par le professeur Alain Toledano, qui accueille les personnes atteintes du cancer dans la ville de Levallois-Perret (département des Hauts-de-Seine). Une quinzaine d'entreprises a accepté de sponsoriser le trio, qui s'est physiquement dépassé. Laura Tenoudji a nagé 1,9 km en moins d'une heure avec l'aide de son frère Brian Tenoudji et de l'athlète Magali Reymomenq, le maire de Nice a quant à lui couru la distance de 21,1 kilomètres, et Joël en a parcouru 90 à vélo.