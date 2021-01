Télématin : Une chroniqueuse, et ex belle-fille de Catherine Deneuve, enceinte de son 3e enfant

Alors que 2021 continue d'apporter son lot d'inquiétudes vis-à-vis de l'épidémie de coronavirus, il y a tout de même d'heureux événements qui se profilent à l'horizon. La journaliste Julia Livage est assurée de passer une belle année, puisqu'elle attend son troisième enfant.

C'est sur Instagram qu'elle a annoncé cette belle nouvelle en postant une photo d'elle sur le plateau de Télématin (France 2), où elle est aux commandes depuis plusieurs années de la rubrique web en alternance avec Laura Tenoudji. Sur l'image, Julia Livage apparaît en pleine discussion avec Laurent Bignolas, rayonnante dans une robe verte épousant parfaitement ses nouvelles formes de femme enceinte.

"Et si l'on commençait l'année par une bonne nouvelle ? Que la grande aventure commence...", a-t-elle légendé. Julia Livage a accompagné ce message des hashtags #carnetrose, #baby, #lafamillesagrandit, ainsi que de la référence à un certain Florent Chauvet. Le comédien et metteur en scène qu'elle fréquenterait depuis un petit moment maintenant serait donc vraisemblablement le futur papa. La journaliste ne s'est jamais épanchée sur le sujet mais son compte Instagram parle pour elle avec la présence subtile, mais régulière, de ce fameux Florent Chauvet avec qui elle a passé le confinement. En 2019, le présumé couple se rendait même ensemble à la soirée hommage à Jean-Pierre Mocky à Paris et posait volontiers devant les photographes.