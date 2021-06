Christian Estrosi fête sa victoire sous le regard de sa fille Bianca, Laura Tenoudji au top

Pari tenu pour Christian Estrosi ! Le maire de Nice a célébré la victoire de Renaud Muselier lors du second tour des élections régionales, le dimanche 27 juin 2021. Il avait fait liste commune avec le candidat des Républicains, permettant ainsi de stopper Thierry Mariani (RN), ancien LR, dont la coalition avec le Rassemblement National avait créé un cataclysme au sein du parti. La sortie de Christian Estrosi des Républicains quelques jours plus tard avait eu le même effet...

Qu'importe. Dimanche, l'heure était à la fête pour le président sortant de la Région Paca. Christian Estrosi avait donné rendez-vous à ses sympathisants au sein de la plage privée de l'hôtel Beau Rivage, sa vue sur mer et sur les collines de Nice. Son épouse Laura Tenoudji - avec qui il était allé voter le matin-même - était à ses côtés lors de la soirée. Près du pupitre, la petite Bianca (3 ans) regardait son papa prononcer son discours. Un bel instant familial pour le maire de Nice.

"Ce soir, c'est la victoire de tous les démocrates, des valeurs républicaines et du rassemblement. Je félicite Renaud Muselier, dont l'engagement dans cette campagne a été total (...) Le combat contre le RN est le combat de ma vie, j'ai affronté Jean-Marie Le Pen à toutes les élections depuis 1992, Marion Maréchal-Le Pen en 2015, et aujourd'hui Thierry Mariani avec Renaud Muselier: je continuerai à me battre contre les extrêmes, y compris les extrêmes masqués, ceux qui ont affirmé qu'il n'y avait pas de différence entre les deux candidats", a expliqué Christian Estrosi auprès de Nice-Matin, évoquant une "crise démocratique profonde". Lui aussi invoque un "sursaut démocratique" face à l'abstention record de ces élections.