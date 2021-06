Diaporama Christian Estrosi fête sa victoire sous le regard de sa fille Bianca, Laura Tenoudji au top

1 / 31 Christian Estrosi fête sa victoire sous le regard de sa fille Bianca, Laura Tenoudji au top

2 / 31 Exclusif - Christian Estrosi, le Maire de Nice, sa femme Laura Tenoudji Estrosi et leur fille Bianca à la soirée après les résultats du second tour des élections régionales et départementales, à Nice © Bruno Bebert/Bestimage

3 / 31 Exclusif - Christian Estrosi, le Maire de Nice, sa femme Laura Tenoudji Estrosi et leur fille Bianca à la soirée après les résultats du second tour des élections régionales et départementales, à Nice, le 27 juin 2021. Renaud Muselier a largement remporté l'élection régionale avec plus de 56% des votes, et tous les binômes des Alpes-Maritimes soutenus par Christian Estrosi ou les LR ont gagné face au RN. © Bruno Bebert/Bestimage

4 / 31 Exclusif - Christian Estrosi, le Maire de Nice, à la soirée après les résultats du second tour des élections régionales et départementales, à Nice, le 27 juin 2021. Renaud Muselier a largement remporté l'élection régionale avec plus de 56% des votes, et tous les binômes des Alpes-Maritimes soutenus par Christian Estrosi ou les LR ont gagné face au RN. © Bruno Bebert/Bestimage

5 / 31 Christian Estrosi, le maire de Nice, et sa femme Laura Tenoudji Estrosi ont voté à Nice le 27 juin 2021 au collège Port Lympia, pour le second tour des élections régionales et départementales. © Bruno Bebert / Bestimage

6 / 31 Exclusif - Christian Estrosi, le Maire de Nice, à la soirée après les résultats du second tour des élections régionales et départementales, à Nice, le 27 juin 2021. Renaud Muselier a largement remporté l'élection régionale avec plus de 56% des votes, et tous les binômes des Alpes-Maritimes soutenus par Christian Estrosi ou les LR ont gagné face au RN. © Bruno Bebert/Bestimage

7 / 31 Christian Estrosi, le maire de Nice, et sa femme Laura Tenoudji Estrosi ont voté à Nice le 27 juin 2021 au collège Port Lympia, pour le second tour des élections régionales et départementales. © Bruno Bebert / Bestimage

8 / 31 Christian Estrosi, le maire de Nice, et sa femme Laura Tenoudji Estrosi ont voté à Nice le 27 juin 2021 au collège Port Lympia, pour le second tour des élections régionales et départementales. © Bruno Bebert / Bestimage

9 / 31 Christian Estrosi, le maire de Nice, et sa femme Laura Tenoudji Estrosi ont voté à Nice le 27 juin 2021 au collège Port Lympia, pour le second tour des élections régionales et départementales. © Bruno Bebert / Bestimage

10 / 31 Christian Estrosi, le maire de Nice, et sa femme Laura Tenoudji Estrosi ont voté à Nice le 27 juin 2021 au collège Port Lympia, pour le second tour des élections régionales et départementales. © Bruno Bebert / Bestimage

11 / 31 Christian Estrosi, le maire de Nice, et sa femme Laura Tenoudji Estrosi ont voté à Nice le 27 juin 2021 au collège Port Lympia, pour le second tour des élections régionales et départementales. © Bruno Bebert / Bestimage

12 / 31 Christian Estrosi, le maire de Nice, et sa femme Laura Tenoudji Estrosi ont voté à Nice le 27 juin 2021 au collège Port Lympia, pour le second tour des élections régionales et départementales. © Bruno Bebert / Bestimage

13 / 31 Christian Estrosi, le maire de Nice, et sa femme Laura Tenoudji Estrosi ont voté à Nice le 27 juin 2021 au collège Port Lympia, pour le second tour des élections régionales et départementales. © Bruno Bebert / Bestimage

14 / 31 Christian Estrosi, le maire de Nice, et sa femme Laura Tenoudji Estrosi ont voté à Nice le 27 juin 2021 au collège Port Lympia, pour le second tour des élections régionales et départementales. © Bruno Bebert / Bestimage

15 / 31 Christian Estrosi, le maire de Nice, et sa femme Laura Tenoudji Estrosi ont voté à Nice le 27 juin 2021 au collège Port Lympia, pour le second tour des élections régionales et départementales. © Bruno Bebert / Bestimage

16 / 31 Christian Estrosi, le maire de Nice, et sa femme Laura Tenoudji Estrosi ont voté à Nice le 27 juin 2021 au collège Port Lympia, pour le second tour des élections régionales et départementales. © Bruno Bebert / Bestimage

17 / 31 Christian Estrosi, le maire de Nice, et sa femme Laura Tenoudji Estrosi ont voté à Nice le 27 juin 2021 au collège Port Lympia, pour le second tour des élections régionales et départementales. © Bruno Bebert / Bestimage

18 / 31 Christian Estrosi, le maire de Nice, et sa femme Laura Tenoudji Estrosi ont voté à Nice le 27 juin 2021 au collège Port Lympia, pour le second tour des élections régionales et départementales. © Bruno Bebert / Bestimage

19 / 31 Christian Estrosi, le maire de Nice, et sa femme Laura Tenoudji Estrosi ont voté à Nice le 27 juin 2021 au collège Port Lympia, pour le second tour des élections régionales et départementales. © Bruno Bebert / Bestimage

20 / 31 Exclusif - Christian Estrosi, le Maire de Nice, et sa fille Bianca à la soirée après les résultats du second tour des élections régionales et départementales, à Nice, le 27 juin 2021. Renaud Muselier a largement remporté l'élection régionale avec plus de 56% des votes, et tous les binômes des Alpes-Maritimes soutenus par Christian Estrosi ou les LR ont gagné face au RN. © Bruno Bebert/Bestimage

21 / 31 Exclusif - Christian Estrosi, le Maire de Nice, sa femme Laura Tenoudji Estrosi et leur fille Bianca à la soirée après les résultats du second tour des élections régionales et départementales, à Nice, le 27 juin 2021. Renaud Muselier a largement remporté l'élection régionale avec plus de 56% des votes, et tous les binômes des Alpes-Maritimes soutenus par Christian Estrosi ou les LR ont gagné face au RN. © Bruno Bebert/Bestimage

22 / 31 Exclusif - Christian Estrosi, le Maire de Nice, à la soirée après les résultats du second tour des élections régionales et départementales, à Nice, le 27 juin 2021. Renaud Muselier a largement remporté l'élection régionale avec plus de 56% des votes, et tous les binômes des Alpes-Maritimes soutenus par Christian Estrosi ou les LR ont gagné face au RN. © Bruno Bebert/Bestimage

23 / 31 Exclusif - Christian Estrosi, le Maire de Nice, sa femme Laura Tenoudji Estrosi et leur fille Bianca à la soirée après les résultats du second tour des élections régionales et départementales, à Nice, le 27 juin 2021. Renaud Muselier a largement remporté l'élection régionale avec plus de 56% des votes, et tous les binômes des Alpes-Maritimes soutenus par Christian Estrosi ou les LR ont gagné face au RN. © Bruno Bebert/Bestimage

24 / 31 Exclusif - Christian Estrosi, le Maire de Nice, sa femme Laura Tenoudji Estrosi et leur fille Bianca à la soirée après les résultats du second tour des élections régionales et départementales, à Nice, le 27 juin 2021. Renaud Muselier a largement remporté l'élection régionale avec plus de 56% des votes, et tous les binômes des Alpes-Maritimes soutenus par Christian Estrosi ou les LR ont gagné face au RN. © Bruno Bebert/Bestimage

25 / 31 Exclusif - Christian Estrosi, le Maire de Nice, sa femme Laura Tenoudji Estrosi et leur fille Bianca à la soirée après les résultats du second tour des élections régionales et départementales, à Nice, le 27 juin 2021. Renaud Muselier a largement remporté l'élection régionale avec plus de 56% des votes, et tous les binômes des Alpes-Maritimes soutenus par Christian Estrosi ou les LR ont gagné face au RN. © Bruno Bebert/Bestimage

26 / 31 Exclusif - Christian Estrosi, le Maire de Nice, à la soirée après les résultats du second tour des élections régionales et départementales, à Nice, le 27 juin 2021. Renaud Muselier a largement remporté l'élection régionale avec plus de 56% des votes, et tous les binômes des Alpes-Maritimes soutenus par Christian Estrosi ou les LR ont gagné face au RN. © Bruno Bebert/Bestimage

27 / 31 Exclusif - Christian Estrosi, le Maire de Nice, à la soirée après les résultats du second tour des élections régionales et départementales, à Nice, le 27 juin 2021. Renaud Muselier a largement remporté l'élection régionale avec plus de 56% des votes, et tous les binômes des Alpes-Maritimes soutenus par Christian Estrosi ou les LR ont gagné face au RN. © Bruno Bebert/Bestimage

28 / 31 Exclusif - Christian Estrosi, le Maire de Nice, à la soirée après les résultats du second tour des élections régionales et départementales, à Nice, le 27 juin 2021. Renaud Muselier a largement remporté l'élection régionale avec plus de 56% des votes, et tous les binômes des Alpes-Maritimes soutenus par Christian Estrosi ou les LR ont gagné face au RN. © Bruno Bebert/Bestimage

29 / 31 Exclusif - Christian Estrosi, le Maire de Nice, sa femme Laura Tenoudji Estrosi, Louis Negre, le Maire de Cagnes sur Mer, Joseph Segura, le Maire de Saint Laurent du Var, et Philippe Soussi, l'un des élus au conseil départemental, à la soirée après les résultats du second tour des élections régionales et départementales, à Nice, le 27 juin 2021. Renaud Muselier a largement remporté l'élection régionale avec plus de 56% des votes, et tous les binômes des Alpes-Maritimes soutenus par Christian Estrosi ou les LR ont gagné face au RN. © Bruno Bebert/Bestimage

30 / 31 Exclusif - Christian Estrosi, le Maire de Nice, à la soirée après les résultats du second tour des élections régionales et départementales, à Nice, le 27 juin 2021. Renaud Muselier a largement remporté l'élection régionale avec plus de 56% des votes, et tous les binômes des Alpes-Maritimes soutenus par Christian Estrosi ou les LR ont gagné face au RN. © Bruno Bebert/Bestimage