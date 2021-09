Gad Elmaleh, Linda Hardy, Alexandra Lamy... les VIP à la fête pour fêter la rentrée

Il y a des soirées qu'il ne vaut mieux pas rater et, jeudi 2 septembre 2021, c'est en direction de l'hôtel Brach qu'il fallait se rendre. Avec la soirée Back to Brach organisée sur le rooftop de cet hôtel 5 étoiles, l'établissement parisien a fait très fort en rassemblant une pléiade de VIP. Sous le soleil de la capitale, on a pu voir des stars du monde du cinéma, de la chanson, de la politique, du sport et du journalisme réunis autour d'un verre pour célébrer la rentrée et le retour à la vie presque normale.

Parmi les invités de marque, on peut signaler la présence de l'humoriste et acteur Gad Elmaleh. L'artiste de 50 ans, qui revient avec un nouveau spectacle, était bien accompagné puisqu'on l'a vu aux côtés de son compère et ami Ary Abittan. Mais ce n'était pas les deux seules stars présentes, loin de là. Alexandra Lamy - récemment à l'affiche de la comédie Le Sens de la famille - était également de la partie et on l'a beaucoup vu accompagnée de Valérie Bonneton. Du côté des acteurs, à noter la présence remarquée de la sublime Linda Hardy. L'ancien mannequin de 47 ans était ravissante en chemise blanche et pantalon rose.

La soirée était aussi l'occasion pour le petit monde de la télé de se donner rendez-vous. De nombreuses célébrités du petit écran sont venues passer du bon temps sur la terrasse de cet hôtel situé dans le chic 16e arrondissement de Paris. Harry Roselmack était présent, tout comme Jean-Marc Morandini. La compagne de Christian Estrosi, Laura Tenoudji est venue dire coucou, tout comme une partie des journalistes de France 2 puisqu'on a vu Myriam Seurat, Julien Benedetto et Sylvie Adigard.

Côté musique, Louisy Joseph et Phil Barney se sont retrouvés. L'ancienne ministre de François Hollande, Fleur Pellerin a participé à la fête, tout comme le champion d'arts martiaux, Cyril Benzaquen.