Christian Estrosi et Laura Tenoudji présents au match de la "honte" entre Nice et Marseille

C'est malheureusement des images que l'on aimerait ne jamais voir sur un terrain de football. Ce matin, tous les médias sont en émoi après le match Nice-Marseille qui a complètement dérapé. "Nice-Marseille : le derby de la honte", titre par exemple Le Parisien.fr pour revenir sur cette improbable soirée. "Insupportable", affiche en Une L'Equipe. "La honte", titre de son côté La Provence.

À la 75e minute du match, tout s'est emballé et les spectateurs ont pu assister à de véritables scènes de pugilat entre supporters et joueurs. Une situation rocambolesque qui s'est terminée par plusieurs blessures chez les joueurs marseillais et une empoignade en tribunes entre les présidents des deux clubs ! Pourtant, tout avait plutôt bien commencé dans ce match où les niçois avaient pris l'avantage au score et semblaient bien parti pour empocher les trois points et ainsi confirmer leur bon début de saison.

D'ailleurs, les tribunes du stade accueillaient une brochette de personnalités de la région, à commencer par le maire de Nice, Christian Estrosi. L'édile était accompagné de sa femme, Laura Tenoudji et les deux ont pu assiter aux premières loges aux nombreux évènements de cette soirée forte en émotion. Avant que la situation ne tourne au vinaigre, l'homme politique de 66 ans avait d'ailleurs posté une belle publication sur son compte Instagram pour partager ce moment avec ses 53 000 abonnés. "Avec Laura et un immense champion, Fabio Quartararo, pour soutenir l'OGC Nice dans le derby face à l'Olympique de Marseille", a-t-il écrit en commentaire de quatre belles photos en compagnie de sa femme eu champion de moto, ainsi que de la chaude ambiance au début du match.