Laura Tenoudji : Christian Estrosi et son ex Michael Tapiro "s'entendent très bien", anecdote surprenante

Avant de s'épanouir auprès de Christian Estrosi et d'accueillir avec lui une petite fille prénommée Bianca (née en 2017), Laura Tenoudji a été longtemps en couple avec Michael Tapiro, créateur d'une école de management du sport et père de son premier enfant, Milan, âgé de 12 ans. Alors que les séparations sont souvent un sujet sensible, ce n'est pas le cas pour la chroniqueuse de Télématin et son ex. Bien au contraire, ils sont restés très proches et même Christian Estrosi a fini par nouer des liens avec Michael Tapiro. "Le couple s'entend très bien avec l'ancien compagnon de Laura", lit-on dans les pages du magazine Gala paru ce 29 juillet 2021.

Laura Tenoudji va même faire une confidence inattendue : son époux, qui est maire de Nice, a marié son ex ! "C'est Christian qui a célébré son mariage. Et son épouse, décoratrice d'intérieur, s'est occupée de notre domicile parisien", a-t-elle rapporté.

Avec Michael Tapiro, la chroniqueuse n'a jamais passé le cap du mariage par choix. Christian Estrosi, lui, a réussi à la faire changer d'avis. "Ce fut la suite logique de notre amour, avec une belle cérémonie oecuménique célébrée à Nice par un prête et un rabbin, dans le respect de nos traditions respectives", a-t-elle encore confié. Le mariage a eu lieu en novembre 2016, soit un an avant la naissance de leur fille Bianca.

À noter que Christian Estrosi a lui aussi eu d'autres enfants avant de rencontrer Laura Tenoudji. Le politique de 66 ans a deux filles adultes, Laetitia (36 ans) et Laura (33 ans), et est même grand-père de deux petites-filles, Zelda (3 ans) et Nora (2 ans).