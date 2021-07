Christian Estrosi aux anges, il a marié sa fille ! Sa femme Laura joue les "Jacky Tenoudji"

Le 2 juillet 2021, Christian Estrosi a eu le bonheur de marier sa fille Laura (33 ans, née de sa première union avec Dominique Sassonne) et son compagnon Jérémy, à la mairie de Nice. Très ému, le politicien a pu jouer conjointement les rôles de père et maire au cours de la cérémonie. Sur Instagram, celui qui vient d'obtenir gain de cause contre Dieudonné a partagé plusieurs photos de cet événement. L'occasion de voir la ressemblance frappante entre le père et la fille !

"Tous mes voeux de bonheur Laura & Jeremy. Quelle émotion d'être père et maire pour vous unir", écrit-il tendrement. De son côté, son épouse Laura Tenoudji a également posté des images du mariage sur lesquelles on peut apercevoir un tendre baiser des mariés, mais aussi sa fille Bianca, née en 2017, de ses amours avec Christian Estrosi). La petite fille a d'ailleurs bien grandi !

Sur Instagram, la femme du maire niçois et chroniqueuse de Télé-Matin a dévoilé sa tenue pour ce jour si spécial, un ensemble rose agrémenté d'un chapeau orné de tulle. Un look qui lui a valu de nombreuses comparaisons avec Jacky Kennedy et même le surnom "Jacky Tenoudji" !