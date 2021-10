Bernard Tapie honoré devant Benjamin Griveaux et sa femme, Jean-Louis Borloo dévasté...

La messe parisienne en l'église Saint-Germain-des-Prés ce 6 octobre 2021 ouvre l'hommage à Bernard Tapie. Plusieurs cérémonies pour "L'homme aux mille vies" mort le 3 octobre des suites du cancer sont organisées afin de faire honneur à une figure populaire de la France. A Paris, c'est donc dans le célèbre quartier du 6e arrondissements où il est né qu'anonymes et célébrités se sont retrouvés, non loin de la famille très unie qu'il avait fondée.

Alors que le cercueil est entré dans l'église sous les applaudissements, les personnalités sont arrivées au compte goutte, filtrées par un important service d'ordre, indique l'AFP. Dans son parcours riche, Bernard Tapie avait croisé la route de nombreuses figures de la politique. Celles-ci n'ont cessé depuis l'annonce de la mort du "Boss" de faire part de leur émotion dans les médias et elles sont désormais présentes pour lui dire adieu. Si Brigitte Macron a représenté en solo le couple présidentiel - le président étant retenu pour des impératifs diplomatiques en Slovénie -, les anciens ministres étaient légion comme Bernard Kouchner, Claude Guéant Rachida Dati et Jean-Louis Borloo, ami de Bernard Tapie depuis plus de quatre décennies, qui a lu un texte poignant dans l'édifice religieux.