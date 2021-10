Hommage à Bernard Tapie - Brigitte Macron en solo : pourquoi le président était-il absent ?

La messe parisienne pour Bernard Tapie en l'église Saint-Germain-des-Prés se déroule ce 6 octobre 2021 en présence d'innombrables personnalités d'univers différents, afin de rendre hommage à l'ancien homme politique et d'affaires mort le 3 octobre dernier des suites du cancer. Parmi l'assistance qui a fait son entrée dans l'édifice religieux, on remarque la présence de Brigitte Macron. L'épouse du président de la République a assisté à cet adieu à "l'homme aux mille vies", sans son mari. Ce dernier se trouve en Slovénie pour le sommet Union européenne-Balkans à Ljubljana en Slovénie. Les obsèques de Bernard Tapie seront quant à elles célébrées vendredi 8 octobre matin à Marseille, à la Major, la cathédrale Sainte-Marie-Majeure.

Brigitte Macron, tout de noir vêtue, représente donc le couple présidentiel durant cette cérémonie poignante où célébrités et anonymes ont souhaité se recueillir. Elle avait d'ailleurs noué des liens forts avec la veuve de Bernard Tapie. Lorsque le couple formé par Dominique et Bernard Tapie avait été victime d'un violent cambriolage au mois d'août, le président et son épouse avaient envoyé des messages de soutien à la famille Tapie. "Ils ont été d'une bienveillance et d'une gentillesse qui fait chaud au coeur", avait déclaré à la presse Stéphane Tapie.

La First Lady avait rendu visite à Bernard Tapie il y a deux semaines, dans son hôtel particulier du 7e arrondissement de Paris où il a rendu son dernier souffle, auprès de sa famille plus unie que jamais. En mai dernier, alors que le businessman venait d'être hospitalisé, la Première dame l'avait évoqué en marge d'un déplacement dans l'Essonne : "Il se bat tous les jours donc je l'écoute. Je suis très admirative de ceux qui ne cèdent jamais. C'est le combat de sa vie et là, en ce moment, c'est difficile", avait-elle déclaré au micro de RTL.

"Par son bagout et son travail, il conquit la France et l'Europe"

Les liens d'Emmanuel Macron, fervent supporter de l'OM, avec Bernard Tapie étaient connus mais ont été remarquables depuis l'annonce de la disparition de l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Le chef de l'Etat avait publié dans La Provence une émouvante lettre à son ami. "Par son bagout et son travail, il conquit la France et l'Europe. Et pourtant, il restera à jamais comme l'homme de Marseille. La direction de l'OM, les élections, la reprise de ce grand journal, La Provence : jusqu'au bout il s'engagea pour les Marseillaises et les Marseillais", a-t-il écrit. Les deux hommes s'étaient récemment entretenus peu avant la visite en septembre dernier d'Emmanuel Macron à Marseille, la ville de coeur de Bernard Tapie.

Le lendemain, une chapelle ardente avec le cercueil de Bernard Tapie sera installée au stade Vélodrome, permettant aux Marseillais de venir lui rendre un dernier hommage, d'après le club. Le cercueil du "Boss", son surnom à Marseille depuis qu'il a porté le club olympien au sommet de l'Europe en 1993, avec la première et seule Ligue des champions du football français, sera exposé dans un des salons du stade Vélodrome entre 16h et 20h, a précisé à l'AFP le directeur de la communication de l'Olympique de Marseille, Jacques Cardoze.