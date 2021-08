Benjamin Griveaux de retour : l'ancien député devient présentateur télé, une "nouvelle vie"

Rien de tel que la rentrée scolaire pour remettre les compteurs à zéro et se lancer de nouveaux défis professionnels et personnels. Benjamin Griveaux, qui a mis fin à sa carrière politique en mai dernier, démarre de nouveaux projets. Diplômé de Sciences Po et d'HEC Paris, il commence une nouvelle carrière et présentera une émission télé sur la chaîne économique B Smart, lancée il y a un an par Stéphane Soumier, l'ancien directeur général de BFM Business.

Au Journal du Dimanche, Benjamin Griveaux a donné quelques détails sur son nouvel emploi. "J'ai été approché au printemps par un des fondateurs, Pierre ­Fraidenraich. J'ai d'abord pris le temps de regarder cette chaîne (...) J'aime sa musicalité qui fait du bien dans ce climat d'hystérisation généralisée de l'information. Je connais par ailleurs le président de B Smart, le journaliste Stéphane Soumier, l'un des premiers à m'avoir interviewé en avril 2016 lors du lancement d'En marche alors que j'étais un parfait inconnu."

Benjamin Griveaux, qui intégrera donc l'équipe de B Smart dès le 18 septembre, animera une émission mensuelle baptisée Smart & Strat, qui se penchera sur "les stratégies d'entreprises". "J'y recevrai des patrons, petits et grands, aux côtés de la talentueuse Florence Duprat. Je ne vous cache pas que j'ai hésité, car passer de l'autre côté du miroir est un pari : la télé est un métier", affirme l'ancien député LREM.