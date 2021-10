Diaporama Laura Tenoudji maman : son fils Milan aux urgences, "un dimanche comme les autres"

Christian Estrosi et sa femme Laura Tenoudji - Sorties de la messe funéraire en hommage à Bernard Tapie en l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris. © Jacovides-Moreau / Bestimage

Laura Tenoudji et son fils Milan (12 ans), le bras emplâtré.

Christian Estrosi (le maire de Nice) et sa femme Laura Tenoudji Estrosi avec leur fille Bianca.

Exclusif - Laura Tenoudji Estrosi et son mari Christian Estrosi (maire de Nice), durant le concert caritatif donné par la Musique des Sapeurs Pompiers de la ville de Nice à l'Opéra de Nice, au profit de la Fondation Lenval, avec pour marraine Laura Tenoudji Estrosi. © Bruno Bebert/Bestimage

Michael Tapiro et Laura Tenoudji à Paris.

Christian Estrosi (maire de Nice) et sa femme Laura Tenoudji, Guy Roux - Match de football en ligue 1 Uber Eats : Match définitivement arrêté après le refus des joueurs de l'OM (Marseille) de reprendre le jeu suites à des incidents avec les supporters de Nice. © Norbert Scanella / Panoramic / Bestimage

10 / 14

Christian Estrosi, le maire de Nice, et sa femme Laura Tenoudji Estrosi ont voté à Nice le 27 juin 2021 au collège Port Lympia, pour le second tour des élections régionales et départementales. © Bruno Bebert / Bestimage