Les Enfoirés 2023 : Deux nouvelles recrues dévoilées et un retour qui va faire du bruit

L'édition 2023 des Enfoirés se prépare activement. Après deux éditions à huis clos à cause du Covid-19, la troupe s'apprête à retrouver son public. C'est en effet du 12 au 16 janvier que se tiendront les concerts à la Halle Tony Garnier de Lyon. Un show une fois de plus très attendu qui sera diffusé par la suite, comme chaque année, sur TF1. En attendant, des informations croustillantes commencent à tomber.

Le public peut remercier Amel Bent d'avoir partagé quelques indiscrétions. Ce lundi 9 janvier 2023, la chanteuse de 37 ans a dévoilé les coulisses en story Instagram. Elle a partagé une photo sur laquelle on peut voir une pancarte où il est inscrit "Habillage femmes". En-dessous figurent de nombreux noms d'artistes. L'occasion de découvrir que Jane Birkin fait son grand retour dans la troupe des Enfoirés, sa dernière apparition sur scène remonte à 1997, c'est donc un événement.

Amel Bent a également dévoilé la présence de deux nouvelles recrues. Mentissa, finaliste de The Voice 2021 qui a cartonné avec son tube Et Bam et apparaît aussi dans les nominés des Victoires de la Musique 2023, a rejoint cette belle aventure. Tout comme Sofia Essaïdi, révélée au grand public en 2003 dans la Star Academy (saison 3). Si désormais, le public a davantage l'habitude de la voir en tant qu'actrice, nul doute qu'il sera ravi qu'elle donne de nouveau de la voix, pour la bonne cause qui plus est. Les deux femmes partageront notamment la scène avec Amel Bent, Mimie Mathy,Vitaa, Zazie, Michèle Laroque, Jenifer, Carla Bruni, Claire Keim ou encore Nolwenn Leroy.

L'hymne dévoilé

Autre grande nouvelle ce lundi : la révélation de l'hymne des Enfoirés 2023. Il a été écrit et composé par Amir, Nazim et Nyadjiko et s'intitule Rêvons. "Ce soir nous rêvons, on veut faire le bien. On n'sait pas bien comment faire. Mais faut plus se taire", peut-on notamment entendre. Si l'époux de Lital n'a pas donné de la voix, on peut par exemple entendre celles de Garou, Slimane ou encore Patrick Bruel. Une belle chanson à découvrir dans notre diaporama.