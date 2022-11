Amir fou amoureux de Lital en cuissardes face à Cauet et sa chérie en tenue à paillettes : les couples aux NRJ Music Awards

Enfin, Marc Cerrone et sa femme semblaient aussi amoureux qu'au premier jour. En couple depuis de nombreuses années, le compositeur et musicien français âgé de 70 ans confiait à Purepeople en février 2020 : "J'ai une jolie femme avec qui je vis depuis 29 ans, dans un métier aussi fou que le mien. On mérite un Oscar chacun là. J'ai une vie de fou, il se passe rarement dix jours sans que je bouge. Maintenant, Jill me suit partout.".

Côté audiences, la 24e édition des NRJ Music Awards organisée depuis le Palais des Festivals de Cannes et sur TF1, a réuni 17.6 % de PDA soit à peu près 3 544 000 téléspectateurs. L'année précédente, le show avait rassemblé 4.097.000 téléspectateurs et 18,3 % de part de marché.

La liste des gagnants des NRJ Music Awards 2022 :

Artiste Féminine Francophone de l'année : Angèle

Artiste Masculin Francophone de l'année : Orelsan

Révélation Francophone de l'année : Lujipeka

Groupe/Duo Francophone de l'année : Bigflo & Oli

Collaboration Francophone de l'année : Bigflo & Oli feat. Julien Doré – Coup de Vieux

Artiste Féminine Internationale de l'année : Lady Gaga

Artiste Masculin International de l'année : Ed Sheeran

Révélation Internationale de l'année : Sofia Carson

Groupe/Duo International de l'année : Imagine Dragons

Collaboration Internationale de l'année : Camila Cabello & Ed Sheeran - Bam bam

Chanson Internationale de l'année : As It Was - Harry Styles

Clip Francophone de l'année : Coup de Vieux - Bigflo & Oli feat Julien Doré

Clip International de l'année : As It Was - Harry Styles

Reprise / Adaptation : Suavemente - Soolking

Social Hit : Tout va bien – Alonzo feat. Ninho & Naps

Tournée Francophone : Orelsan

DJ de l'année : David Guetta

NRJ Music Award d'honneur : Renaud

Chanson Francophone de l'année : M. Pokora - Qui on est