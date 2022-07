Cauet divorcé : son ex Virginie se dévoile en photo grâce à leur fille Ivana

En avril 2021, Cauet avait le grand plaisir d'officialiser sa nouvelle relation avec Nathalie Dartois sur ses réseaux sociaux, un belle blonde qui est mannequin et dont il est tout simplement follement amoureux. Le couple passe actuellement de belles vacances à Miami, aux États-Unis, en compagnie de leurs enfants respectifs. Nathalie est la maman de Sacha et Victoire, quant à Cauet il a eu Valmont (22 ans) et Ivana (20 ans) avec son ex-femme Virginie auprès de qui il est resté pendant près de vingt ans.

L'animateur de radio a toujours été très discret à son sujet, même lorsqu'ils formaient un couple. On peut néanmoins compter sur sa fille Ivana pour obtenir des images de sa mère. En story Instagram jeudi 28 juillet, la jolie blonde en couple avec un pro du hockey a justement partagé une nouvelle et rare photo de sa maman, sa "star" comme elle l'appelle. Blonde comme sa fille, Virginie s'y dévoile en extérieur, en train d'admirer un magnifique arbre. (Voir notre diaporama).

Rappelons que Virginie et Cauet ont entamé des procédures de divorce en 2019. L'animateur de 49 ans avait estimé à l'époque, lors d'une interview pour Télé Loisirs, que le tribunal était tout bonnement "le pire endroit sur terre". "J'ai trouvé qu'il y avait une misère, une angoisse de voir tous ces couples qui ne se parlent plus, à deux mètres l'un de l'autre, de voir ce commerce de la tristesse des avocats, qui se foutent complètement de leurs clients. Vous allez devant un juge, qui s'en fout de vous, qui a dix dossiers avant et trente derrière, qui n'a même pas de compassion. J'ai trouvé - peut-être parce que je suis hypersensible - que cet endroit était horrible", avait-il jugé. Et de déplorer, encore très marqué : "Il y a des gens qui vivent des drames - je ne parle pas de moi- j'ai vu des visages tellement tristes de gens qui se sont pourtant aimés..."

Avec Virginie, l'entente est heureusement entre eux toujours au beau fixe. "On sera toujours là ensemble pour nos enfants quand il le faut", avait-t-il assuré.