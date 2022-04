"Il n'a pas l'habitude qu'on lui dise non" : Sébastien Cauet a ramé avec sa compagne Nathalie Dartois

C'est en avril 2021 que Sébastien Cauet et Nathalie Dartois ont officialisé leur histoire d'amour sur les réseaux sociaux. Depuis, ils ne se cachent plus et ont même accepté de se confier auprès du magazine Gala. L'occasion de découvrir comment ils se sont rencontrés.

C'est en amoureux, puis en famille que Sébastien Cauet et le mannequin posent. Ils forment une belle famille recomposée avec leurs 4 enfants respectifs : Sacha, Victoire (16 et 15 ans, fruit des anciens amours de Nathalie), Valmont et Ivana (22 ans et 20 ans, nés des anciens amours de l'animateur de 49 ans avec Virginie). Et c'est au Touquet qu'ils ont reçu le journaliste, un lieu symbolique pour le couple.

L'ancien présentateur de TF1 y a une maison et sa belle y est née. "Toute ma famille est au Touquet et j'y ai été à l'école jusqu'au bac. Avec Sébastien, nous nous sommes d'ailleurs rencontrés ici", confie Nathalie Dartois. Leurs chemins se sont en effet croisés pour la première fois à un anniversaire auquel la belle blonde n'était pas invitée. "J'étais chez une copine qui m'a proposé de m'y emmener. Je ne voulais pas m'incruster", précise-t-elle. Elle a fini par changer d'avis et a donc rencontré Sébastien Cauet. Tous deux ont fini par discuter et l'animateur lui a donné son contact. Mais elle ne l'a pas rappelé.

Pas de quoi décourager Sébastien Cauet ! Il s'est souvenu qu'elle allait prochainement être de passage à Paris et a réussi à avoir son numéro de téléphone de la part d'un ami. Il l'a donc contactée et l'a invitée à dîner. N'étant pas disponible, elle a refusé. Il lui a donc proposé une autre date, mais au Touquet cette fois-ci. Et ses efforts ont payé : "Sébastien n'a pas l'habitude qu'on lui dise non. Alors il a sorti le grand jeu autour d'un thé, avec des marrons au feu."

Nathalie Dartois a donc eu l'occasion d'apprendre à connaître davantage Sébastien Cauet. Et elle a été agréablement surprise : "Au début, Sébastien m'intimidait. J'avais l'image du Cauet de la télé, qui casse et qui vanne. J'ai découvert un gentleman courtois, sensible, calme, qui préfère plus que tout rester chez lui en famille." Depuis, ils ne se sont pas quittés et profitent de temps à deux ou avec leurs enfants. Valmont étudie le marketing digital dans une école d'e-sport, Ivana est étudiante à l'EFAP, Victoire est au collège et son frère Sacha en pension dans la région. "Nos enfants sont heureux et il n'y a pas de problèmes avec nos ex dans la mesure où nous étions séparés lors de notre rencontre. Nous sommes contents quand ils partent et nous laissent seuls tous les deux, et contents quand ils reviennent", conclut Cauet.

