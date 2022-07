Cauet : Vacances romantiques à Miami avec sa jolie compagne

En mai dernier, c'est du côté du Touquet qu'ils avaient décidé de se ressourcer, profitant alors du week-end prolongé de l'Ascension. Une destination loin d'être anecdotique pour le couple puisque c'est là où ils se sont rencontrés. Leurs chemins s'étaient en effet croisés pour la première fois à un anniversaire auquel la belle blonde n'était pas invitée. "J'étais chez une copine qui m'a proposé de m'y emmener. Je ne voulais pas m'incruster", avait-elle expliqué à Gala.

Elle a fini par changer d'avis et rencontrer Sébastien Cauet. Ce dernier a fini par réussir à la séduire après avoir essuyé quelques refus. Depuis, ils filent le parfait amour. Ils forment une magnifique famille recomposée avec leurs 4 enfants respectifs : Sacha et Victoire, fruits des anciens amours de Nathalie, ainsi que Valmont et Ivana, nés de l'ancienne union de l'animateur avec une certaine Virginie, avec qui il est resté près de vingt ans avant de finalement s'en séparer puis d'entamer des procédures de divorce en 2019. Une étape dont il ne garde pas du tout un bon souvenir.

Dans une interview accordée à Télé Loisirs, il avait décrit le tribunal comme "le pire endroit sur terre" : "J'ai trouvé qu'il y avait une misère, une angoisse de voir tous ces couples qui ne se parlent plus, à deux mètres l'un de l'autre, de voir ce commerce de la tristesse des avocats, qui se foutent complètement de leurs clients. Vous allez devant un juge, qui s'en fout de vous, qui a dix dossiers avant et trente derrière, qui n'a même pas de compassion. J'ai trouvé - peut-être parce que je suis hypersensible - que cet endroit était horrible", avait-il déclaré.

Mais ce n'est qu'un lointain souvenir désormais pour le natif de Saint-Quentin, puisqu'il est aujourd'hui très épanoui dans les bras de sa chérie Nathalie.