Cauet, rare photo de son ex Virginie partagée par sa fille Ivana : "La plus belle"

Durant près de vingt ans, Cauet a été marié à une femme prénommée Virginie. De leur union sont nés Valmont (21 ans) et Ivana (19 ans). Très active sur les réseaux sociaux, cette dernière partage ses aventures avec les internautes. Ils ont ainsi pu découvrir qu'elle était en couple avec un pro du hockey ou qu'elle aime voyager. Ce qui est plus rare en revanche, c'est de voir des photos de sa maman. Le 12 août 2021, ses abonnés devaient donc être ravis de la découvrir en story.

Jeudi, Ivana a passé la soirée avec sa maman. Toutes deux se sont rendues dans une brasserie chic baptisée Eugène Eugène, située à Puteaux (dans le 92). Et, la jeune femme a souhaité immortaliser ce moment précieux en prenant une photo de Virginie. Elle y apparaît assise à leur table, souriante, le menu placé devant elle. "Avec la plus belle des mamans", peut-on lire en légende de la tendre publication.

Virginie et Sébastien Cauet ont entamé la procédure de divorce en 2019. Un moment qui l'a marqué comme l'animateur de 49 ans l'avait confié à Télé Loisirs. Il avait décrit le tribunal comme "le pire endroit sur terre" : "J'ai trouvé qu'il y avait une misère, une angoisse de voir tous ces couples qui ne se parlent plus, à deux mètres l'un de l'autre, de voir ce commerce de la tristesse des avocats, qui se foutent complètement de leurs clients. Vous allez devant un juge, qui s'en fout de vous, qui a dix dossiers avant et trente derrière, qui n'a même pas de compassion. J'ai trouvé - peut-être parce que je suis hypersensible - que cet endroit était horrible", avait-il notamment regretté. Fort heureusement, la bonne entente entre son ex-femme et lui était et est toujours au beau fixe.

Aujourd'hui, Cauet file le parfait amour avec Nathalie Dartois qu'il a rencontrée au Touquet. Ensemble, ils forment une belle-famille recomposée puisqu'elle a deux enfants de 13 et 14 ans avec lesquels il s'entend bien. Dès que l'occasion se présente, il ne manque pas de partager de belles photos de couple sur Instagram.