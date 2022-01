Alonzo papa pour la 6e fois : sa femme raconte son accouchement difficile et révèle avoir fait une fausse couche

Un mari en or

En story, la jeune maman de 29 ans a confié avoir accouché par voie basse mais aussi que l'accouchement avait été particulièrement compliqué pour elle. Non à cause de la naissance du bébé mais à cause de son état de santé. Elle explique : "L'accouchement en lui-même a été très rapide et pas douloureux ! Mais mon état de santé était catastrophique j'étais positive à la grippe. La toux ! La fièvre ! Les courbatures !" Avec cette grosse fatigue, la jeune femme a également révélé être passée à "deux doigts" de la dépression post-partum (ou "baby blues"). "Heureusement que j'ai un mari en or" a-t-elle ajouté, confiant ainsi à quel point son mari est attentionné avec elle.

J'ai fait une fausse couche

Très sincère, elle a également confié aux internautes avoir fait une fausse couche et les raisons pour lesquelles elle a souhaité appeler son fils Levon. "J'ai fait une fausse couche l'année dernière et quand j'ai su que j'étais à nouveau enceinte il y avait deux poches donc des jumeaux mais qu'une seule poche s'est développée. J'estime que mon bébé est fort comme un lion et le prénom Levon signifie lion en arménien." a-t-elle expliqué en story.

Pour rappel, Alonzo est également papa de trois autres enfants : Kenza, Kylian et Milan, tous nés d'une précédente relation.