Akhenaton et IAM font vibrer Marseille avec l'aide de Suzanne et Tessae

Les mélomanes peuvent noter la date du 26 août 2021 dans leur agenda. France 2 diffusera le concert Du son sur les toits de Marseille dès 23H15. Une émission musicale enregistrée en mai dernier, depuis le MAMO (Centre d'art de la Cité radieuse de Marseille). Plusieurs artistes ont répondu à l'appel dont IAM.

Pour ce premier numéro, une carte blanche a donc été donnée au groupe IAM, véritable représentant artistique de Marseille. L'occasion de retrouver le rappeur Akhenaton, lequel est devenu un peu clivant depuis le début de la pandémie de coronavirus en raison de propos discutables sur le port du masque puis en affichant son opposition - personnelle comme celle du groupe - contre le décrié pass sanitaire permettant au public de pouvoir se rendre à des évènements collectifs. Surtout, le chanteur aujourd'hui âgé de 52 ans a aussi connu un coup dur côté santé en ayant été hospitalisé quelques jours au début du mois d'août. Alors que les premières informations étaient alarmistes, un proche a récemment confié qu'il avait en réalité souffert d'une pneumopathie.

Pour ce grand show musical, qui sera aussi diffusé par la suite sur Culture Box, IAM a notamment invité plusieurs artistes auprès d'eux : Suzane, Tessae (qui a fait un carton sur TikTok avec son titre Bling, extrait de son mini-album intitulé Printemps), SCH, Kofs, LMK, Naps, Alonzo et Ora Ito. "A l'origine du projet, l'artiste Mat Bastard. Frustré de ne faire qu'effleurer chacune des villes qu'il traverse lors de ses tournées, il a imaginé un programme dans lequel on pourrait ressentir la vibration puissante du live, partager un moment d'intimité sincère avec les artistes et embrasser la ville. L'occasion pour eux de parler de leur ville et d'échanger sur les artistes qu'ils sont devenus", relate le site de Telerama.