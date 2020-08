Akhenaton, les masques nocifs ? La star d'IAM choque et est taxé de complotiste

Le rappeur Akhenaton, membre fondateur d'IAM était invité jeudi 13 août sur Europe 1 pour faire la promotion de son nouveau album Astéroïte, quand Pascale Clark et lui ont évoqué le coronavirus. L'homme de 51 ans a alors donné son point de vue et fait part de ses questionnements, la journaliste a estimé que ses propos étaient limite complotistes.

"Je doute de la vraie dangerosité de ce virus-là",a lancé d'entrée le célèbre artiste. Philippe Fragione de son vrai nom a ensuite fait part de ce qu'il pensait. Voici ses propos tels quels : "J'ai fait des pauvres études mais j'ai fait des études scientifiques [on sait qu'il a étudié en première année de DEUG en biologie-géologie, ndlr] au départ donc c'est des choses qui m'intéressent énormément. Après je n'ai pas le savoir ni la connaissance des docteurs. Par contre les docteurs ou les comités scientifiques ou les docteurs qui sont à la télévision qui donnent depuis des mois des leçons à des grands, très grands docteurs, très grands généticiens, très grands docteurs infectiologues, c'est des choses qui m'inquiètent un peu. On a toujours écrit avec IAM des morceaux où on se pose des questions. Je me pose des questions. Je ne dis pas que le masque est inutile mais il est utile en février, en mars, en avril, au début de l'épidémie. Aujourd'hui, vous prenez vos boîtes de masques, vous prenez les masques que vous avez là, Europe 1, et regardez, il y a marqué 'Ne protège pas des virus' dessus." Il a donc semble-t-il, sans les cites, viser Michel Cymes et a défendu Didier Raoult.

Après l'avoir laissé exprimer ce qu'il pensait, Pascal Clark a déclaré : "On est un peu dans des thèses limite complotistes". Ce à quoi Akhenaton a répondu : "Le complotisme c'est un fourre-tout qui sert à expliquer des tas de choses qu'on a envie d'envoyer sur le coté. Je trouve que le plus grand complot sur Terre c'est le business, c'est gagner de l'argent. Je me pose juste des questions basiques sur l'utilité des masques." Et de poursuivre, après voir discuté du nombre de personnes décédés ces derniers jours du coronavirus : "Je pense que le masque a des effets beaucoup plus nocifs, parce que le masque que vous portez 5 heures sur le visage fait baisser le taux d'oxygène que vous avez dans votre sang ou engendre d'autres pathologies parce que dans votre nez, vous avez un staphylocoque doré, d'autres bactéries, et vous les respirez en boucle."

Ces propos n'ont bien sûr laisser personne indifférent. Le débat a fait rage notamment sur Twitter.