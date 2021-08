Akhenaton (IAM) hospitalisé : après la grosse frayeur, des nouvelles du rappeur

Après quatre jours, le rappeur Akhenaton a finalement quitté l'hôpital. Le co-fondateur de IAM avait été admis dimanche 1er août aux urgences vitales de l'hôpital Timone, à Marseille, pour détresse respiratoire après avoir contracté la Covid-19. Le journal Le Parisien affirme qu'il a pu rentrer chez lui.

Selon les informations du quotidien le rappeur Akhenaton - qui contrairement aux premières rumeurs parues n'a pas été placé en réanimation - a donc quitté l'hôpital mercredi 4 août, en fin de journée. "Il va bien, mais il est éprouvé et se repose en famille", précise le journal. De quoi rassurer ses fans, inquiets pour sa santé, alors que la crise sanitaire connait un rebond notamment à cause du variant Delta présenté par le monde scientifique comme plus contagieux et avec une période d'incubation plus courte.

L'annonce de l'hospitalisation d'Akhenaton a suscité des réactions contrastées sur les réseaux sociaux entre voeux de rétablissement et tacles bien sentis. La raison ? Les prises de position particulièrement clivantes de l'artiste, déjà accusé de frôler avec le complotisme au début de la pandémie. Akhenaton avait par ailleurs clairement affiché son opposition au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire ; des sujets sur lesquels le président Macron tente de convaincre par le biais de TikTok. "Je le répète, je le redis comme je le fais depuis de nombreux mois. Avec le groupe IAM nous sommes contre le passeport sanitaire, contre la vaccination obligatoire, à l'usure ou non, dans le cas des soignants ou d'autres métiers (...) Il en va de nos libertés, de l'avenir de nos enfants", avait-il assuré dans une vidéo publiée sur Twitter le 17 juillet dernier.

Pour rappel, le groupe de rap marseillais avait dû annuler sa venue au festival Musicalarue de Luxey (Landes). Il avait alors été annoncé qu'un des membres du groupe avait contracté la Covid-19, sans révéler l'identité de l'artiste concerné.