Akhenaton (IAM) en réanimation : le rappeur contre la vaccination est positif à la Covid-19

Ils avaient dû annuler plusieurs concerts. Akhenaton a été pris en charge par les urgences vitales de l'hôpital Timone à Marseille pour détresse respiratoire après avoir contracté la Covid-19. D'après les informations de BFMTV, le rappeur du groupe IAM a été hospitalisé et placé en réanimation dans la soirée de dimanche. La famille de l'artiste a confirmé cette information sans ajouter de commentaire, questionnée par BFM Marseille Provence le mercredi 4 août 2021.

Le groupe de rap marseillais avait dû annuler sa venue au festival Musicalarue de Luxey (Landes). Il avait alors été annoncé qu'un des membres du groupe avait contracté la Covid-19, sans révéler l'identité de l'artiste ni la gravité de ses symptômes.

Akhenaton (52 ans) n'avait jamais caché son opinion et s'est toujours affiché comme contre la vaccination et le pass sanitaire mis en place dans les lieux accueillant du public. "Je le répète, je le redis comme je le fais depuis de nombreux mois. Avec le groupe IAM nous sommes contre le passeport sanitaire, contre la vaccination obligatoire, à l'usure ou non, dans le cas des soignants ou d'autres métiers (...) Il en va de nos libertés, de l'avenir de nos enfants", avait-il assuré dans une vidéo publiée sur Twitter le 17 juillet dernier.