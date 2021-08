Akhenaton : Victime d'une "pneumopathie", une vérité rétablie sur son passage à l'hôpital...

Lumineux et très en forme, Akhenaton apparait sur une série de clichés pris lors du tournage de l'émission de télévision Du son sur les toits à Marseille, sur le toit du MAMO (Centre d'art de la Cité radieuse de Marseille), laquelle sera diffusée le 26 août 2021 sur France 2.

L'émission avait été enregistrée le 27 mai 2021 et le rappeur avait été victime quelques semaines plus tard d'une tornade de fake news à son sujet. Ainsi selon les premières informations rapportées, le co-fondateur du groupe IAM avait été admis dimanche 1er août en réanimation à l'hôpital Timone, à Marseille, pour détresse respiratoire après avoir contracté la Covid-19. À en croire certains articles de l'époque, le rappeur aurait été entre la vie et la mort et aurait cru voir ses dernières heures arriver. Mais ce n'était pas du tout le cas...

Rien à voir avec le Covid

Quelques jours après sa sortie de l'hôpital, l'un de ses amis - un rappeur originaire de Sète - avait rapidement contesté les informations divulguées sur la Toile et avait rétabli la vérité au sujet de son hospitalisation. "Les médias, les réseaux VS la réalité ! Le grand frère #Akhenaton se porte bien grâce à Dieu. A SAVOIR : il était pas réa, il était en oxygénothérapie [comme Roselyne Bachelot, NDLR]. Et sa pneumopathie était bactérienne, rien à voir avec le Covid.. il va mieux".