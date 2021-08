Michel Cymes : Son coup de gueule contre les anti-vaccins : "Ces gens-là ne représentent rien"

"Tout ce qui se passe dans les rues aujourd'hui est effarant. Moi je suis vacciné, j'ai mon pass sanitaire et je peux vous dire, comme vous sûrement Thomas, que si demain, je vais au cinéma ou je retourne au Parc des Princes, je préfère avoir à côté de moi des gens qui sont vaccinés et qui ont leur pass sanitaire et pas des égoïstes qui ne pensent qu'à eux et pas à la collectivité", a-t-il ensuite conclu.

Un coup de gueule qui rejoint celui de nombreuses personnalités qui sont en faveur de la vaccination : Cristina Cordula, Lou Pernaut... Nombreuses sont les stars vaccinées. Outre-atlantique, certaines ont même été plus loin, à l'instar de Jennifer Aniston qui, face au refus de certains proches de se faire vacciner, a décidé de couper les ponts avec eux.