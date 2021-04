Cristina Cordula "heureuse et émue" : elle partage une photo pour un jour important

Voilà plus d'un an que le monde entier est plongé dans une crise sans précédent. Le coronavirus a chamboulé la vie de toutes les populations, nous forçant à revoir notre quotidien. Une seule solution semble pouvoir nous faire espérer un retour à la normal : la vaccination. Cristina Cordula l'a bien compris et la reine de la mode brésilienne a passé le cap ! Jeudi 29 avril 2021, elle a partagé une photo sur Instagram pour le prouver, sur laquelle elle apparaît masquée et en train de se faire piquer. Un véritable soulagement pour la maman d'Enzo âgée de 56 ans.

"Tellement heureuse et émue de me faire vacciner. Je suis à 1000% pour la vaccination qui nous permettra de sortir de ce fléau qu'est la COVID", a-t-elle légendé. Une publication qui a reçu un accueil plutôt mitigé. Alors que certains l'ont félicité pour sa transparence vis-à-vis de ce sujet, d'autres ont, au contraire, jugé sa prise de parole "déplacée", l'accusant d'inciter à tort les internautes de se faire à leur tour vacciner. Un débat qui fait rage dans son fil de commentaires mais peu importe pour Cristina Cordula qui, elle, a définitivement fait son choix !