Mariah Carey vaccinée contre la Covid-19 : l'hilarante vidéo de sa piqûre... et de ses effets secondaires !

"Les effets secondaires du vaccin : G6", écrit-elle, faisant référence à l'une des touches les plus aiguës du clavier du piano. Mariah Carey a plus l'habitude d'évoquer les fêtes de Noël que les crises sanitaires. Mais qui sait ? Maintenant qu'elle est vaccinée, elle pourra sans doute fourrer la dinde pour toute sa famille, en décembre 2021, sans craindre le moindre virus. Il faudra, tout de même, faire attention à la liste des invités. Les pandémies mondiales n'empêchent pas toujours les conflits familiaux d'éclater et, en écrivant son livre The Meaning Of Mariah Carey, la chanteuse s'est sérieusement fâchée avec sa soeur Alison et son grand frère Morgan...