Jennifer Aniston : "C'est une vraie honte !", folle de rage elle blackliste des amis...

Les Français ont souvent tendance à se diviser en deux camps pour débattre. Pain au chocolat ou chocolatine ? Normandie ou Bretagne ? Mais cette petite habitude est réellement internationale et elle concerne parfois des sujets bien plus graves, dont la vaccination contre la pandémie de Covid-19. Jennifer Aniston, de son côté, refuse d'entendre les arguments du camp adverse. C'est, en tout cas, ce qu'a assuré l'ex de Brad Pitt dans les colonnes du magazine InStyle du mois de septembre 2021.

En réalité, la star de la série Friends aurait coupé les ponts avec tous les membres de son entourage qui refusent leurs doses. "Il y a toujours un large groupe d'antivax qui ne veulent juste pas écouter les faits. C'est une vraie honte, explique la comédienne de 52 ans. Je laisse tomber des gens toutes les semaines parce qu'ils refusent de se faire vacciner, ou de dire si, oui ou non, ils l'ont fait. C'est vraiment malheureux. Je crois qu'il en va de notre responsabilité morale et professionnelle. Il faut donner cette information, puisqu'on ne peut pas se faire tester tous les jours. C'est un peu un piège, parce que chacun a sa propre opinion... mais beaucoup de ces opinions ne se basent sur rien d'autre que la peur et la propagande."