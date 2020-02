Marc Cerrone marié à Jill depuis 29 ans : "On mérite un Oscar !" (Exclu)

Fort d'une carrière de plus de 40 ans, Marc Cerrone revient aujourd'hui avec un nouvel album intitulé ADN. De passage au Festival de l'Alpe d'Huez, le temps d'un concert donné à la Villa Schweppes, Purepeople.com est allé à la rencontre du musicien et compositeur français, considéré comme le roi du disco en France. L'occasion de le soumettre à l'interview Quand tu tapes dont le principe est simple : répondre aux requêtes Google des internautes à son sujet.

Surpris de voir le nom de son épouse Jill en tête des recherches, l'artiste de 67 ans s'est confié sur la longévité de leur mariage et ce, en dépit d'un métier qui met le couple à rude épreuve : "J'ai une jolie femme avec qui je vis depuis 29 ans, dans un métier aussi fou que le mien. On mérite un Oscar chacun là, s'est amusé l'auteur de Supernature. J'ai une vie de fou, il se passe rarement dix jours sans que je bouge. Maintenant, Jill me suit partout." En 2015, le couple s'était envolé pour Las Vegas afin de s'y marier une deuxième fois, 22 ans après sa première union.

Avec Jill, Marc Cerrone est père d'une fille prénommée Maora (19 ans). Il est également papa de trois grands garçons, dont il se dit particulièrement fier : "J'ai Grégory qui est un DJ qui fonctionne très très bien, qui est producteur aussi à Los Angeles, qui est né là-bas donc il est américain. J'ai Jérémy qui est un producteur et qui a une boite d'événements qui marche très bien. Et j'ai un autre qui est plus dans l'intellect, l'informatique, Vincent, mais on a une très bonne relation, je suis très content. C'est ma première réussite dirais-je."

Le nouvel album ADN de Cerrone, disponible depuis le 7 février 2020.

