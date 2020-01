Michèle Laroque et Stéphane de Groodt, "couple" complice à l'Alpe d'Huez

La 23e édition du Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez se poursuit et les acteurs défilent. Le 15 janvier, au deuxième jour de cette édition 2020, deux films en compétition ont été présentés par leurs équipes respectives. Après Dany Boon et Philippe Katerine, c'était au tour de Michèle Laroque et Stéphane de Groodt, mais également Melha Bedia et Alison Wheeler, de venir présenter leurs nouvelles comédies.

La réalisatrice Katia Lewkowicz a fait le voyage jusqu'en Isère pour présenter son nouveau long métrage, Forte, dans lequel elle met en scène Melha Bedia, la soeur de Ramzy Bedia, Valérie Lemercier, Alison Wheeler et Bastien Ughetto. En attendant de découvrir en salles le 18 mars prochain cette comédie, sa projection à l'Alpe d'Huez semble avoir déjà séduit un premier public privilégié. Le film insiste sur l'importance d'être soi-même : mais pour Nour (Melha Bedia), 20 kilos en trop et un bonnet en guise de coupe de cheveux, c'est compliqué. Elle ne semble être une option pour aucun mec... Bien déterminée à enfin séduire, elle a trouvé la solution imparable : la Pole Dance. Avec l'aide d'une prof un peu particulière et de ses deux meilleurs amis tout aussi paumés qu'elle, Nour va surtout essayer d'apprendre à s'accepter...

Autre film en compétition présenté mardi, celui de et avec Michèle Laroque : Chacun chez soi. Venue accompagnée de son partenaire Stéphane de Groodt, la réalisatrice et comédienne s'est volontiers prêtée à la traditionnelle séance de pose devant les photographes. Le joyeux duo est ensuite monté sur scène pour introduire cette nouvelle comédie qui sortira au cinéma le 22 avril 2020 et qui raconte l'histoire d'un couple, Catherine et Yann, amoureux depuis de nombreuses années. Mais depuis que Yann a quitté son boulot, il s'est pris de passion pour les bonsaïs. Une passion dévorante qui prend beaucoup de place aux yeux de Catherine, qui se sent quelque peu délaissée. La situation ne va pas s'arranger lorsque leur fille Anna et son copain Thomas viennent s'installer chez eux après une galère d'appartement. La cohabitation s'avère plus que difficile pour les deux couples que tout oppose...