Stéphane De Groodt divorcé : il est "resté proche" de son ex mais il culpabilise

En 2000, le comédien, réalisateur, humoriste et ancien pilote de course professionnel Stéphane De Groodt se mettait en couple avec la scénariste et une romancière belge Odile d'Oultremont. Une belle histoire qui donna lieu à un mariage en 2014 et deux enfants. Malheureusement, la romance a pris fin l'an dernier. Une rupture confirmée sur France 2.

Alors qu'il était invité le 4 décembre 2019, par Michel Cymes dans son émission Ça ne sortira pas d'ici, pour faire la promotion de sa pièce de théâtre Un amour de jeunesse et de son ouvrage L'Ivre de mots, Stéphane De Groodt est revenu sur son ancienne histoire d'amour. Alors que l'animateur mettait les pieds dans le plat en affirmant qu'il était "resté très proche d'elle malgré la séparation", l'artiste de 53 ans a confirmé d'un simple "ouais". "Le regard de ma femme a été primordial. Je lui lisais ma chronique [quand il travaillait à Canal+, NDLR]. et, en fonction de sa réaction, je savais si j'étais dans le bon ou pas. Encore aujourd'hui, je lui balance tous mes projets", disait-il l'an dernier au Monde.

Il a ensuite rapidement embrayé sur les enfants qu'il a eus avec Odile d'Oultremont. "J'ai deux filles de 14 et 11 ans. Et ce métier est particulier puisque j'habite en Belgique et que je travaille qu'en France. Et le fait de faire beaucoup d'allers et retours et d'être loin d'elles, ça a été compliqué à gérer à ça. (...) C'est une culpabilité permanente", a-t-il confié. Et d'ajouter que lorsqu'il accepte par exemple une pièce de théâtre, il garde en tête qu'il sera absent pendant plusieurs mois. Toutefois, il a ajouté penser que ses filles ne lui en voulaient pas...

Stephane De Groodt a également relaté sa rencontre avec Odile d'Oultremont, confiant qu'à l'époque, elle "ne comprenait pas vraiment le plaisir qu'on pouvait éprouver à conduire des voitures et à faire des tours sur un circuit". Heureusement, cette rencontre est intervenue à un moment où lui-même n'était pas certain de vouloir continuer sa carrière de pilote et il a donc fait le choix de "privilégier [sa] vie familiale" en se tournant vers le métier de comédien. Ainsi, pendant dix-huit années, c'est avec son épouse qu'il a avancé dans cet univers jusqu'à ce qu'ils prennent des chemins séparés...

